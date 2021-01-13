Прогноз Чжэцзян Лайонс — Фyцзянь Сюньсин (13.01.2021), ставки и коэффициенты

Чжэцзян Лайонс — Фyцзянь Сюньсин. Прогноз, ставки на матч (13.01.21)

13 января в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Чжэцзян Лайонс примет соперника по национальному первенству Фyцзянь Сюньсин.



Болельщики баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс очень любят матчи против БК Фyцзянь Сюньсин, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 13 января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 07:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чжэцзян Лайонс — Фyцзянь Сюньсин:

Поклонники баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс намерены 13 января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Фyцзянь Сюньсин. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 07:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Чжэцзян Лайонс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Чжэцзян Лайонс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Фyцзянь Сюньсин

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Фyцзянь Сюньсин сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Чжэцзян Лайонс» — «Фyцзянь Сюньсин»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс наконец-то возвращаются домой, а 13 января им уже необходимо сыграть поединок против БК Фyцзянь Сюньсин. На площадке игроки обеих команд появятся в 07:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Чжэцзян Лайонс — Фyцзянь Сюньсин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.21)

Чжэцзян Лайонс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Чжэцзян Лайонс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Фyцзянь Сюньсин

После того, как баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Чжэцзян Лайонс — Фyцзянь Сюньсин Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13 января, и в его рамках состоится поединок Чжэцзян Лайонс — Фyцзянь Сюньсин. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 07:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Чжэцзян Лайонс — Фyцзянь Сюньсин: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Чжэцзян Лайонс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Фyцзянь Сюньсин показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чжэцзян Лайонс — Фyцзянь Сюньсин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Чжэцзян Лайонс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Фyцзянь Сюньсин не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Фyцзянь Сюньсин очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat1-339196-prognoz-na-match-battaglinomanda-altunahamu-ot-eksperta-12-01-21/