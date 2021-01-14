Прогноз Сан-Хосе Стейт Спартанс — Колорадо Стэйт Рэмз (15-го января), ставки и коэффициенты

Сан-Хосе Стейт Спартанс — Колорадо Стэйт Рэмз. Прогноз, ставки на матч (15.01.21)

15.01.2021 в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс примет соперника по национальному первенству Колорадо Стэйт Рэмз.



Болельщики баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс очень любят матчи против БК Колорадо Стэйт Рэмз, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 15.01.2021 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 05:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс одержали три легкие победы.



Сан-Хосе Стейт Спартанс — Колорадо Стэйт Рэмз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Колорадо Стэйт Рэмз. Данный поединок будет сыгран 15.01.2021, а по московскому времени его начало состоится в 05:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Колорадо Стэйт Рэмз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Сан-Хосе Стейт Спартанс

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Сан-Хосе Стейт Спартанс уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Колорадо Стэйт Рэмз

Прогресс баскетбольного клуба Колорадо Стэйт Рэмз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Сан-Хосе Стейт Спартанс — Колорадо Стэйт Рэмз, который организаторы собираются провести 15.01.2021. По московскому времени начало данной игры будет в 05:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс.



Прогноз и ставка на матч Сан-Хосе Стейт Спартанс — Колорадо Стэйт Рэмз 15.01.2021

Сан-Хосе Стейт Спартанс

Сейчас баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сан-Хосе Стейт Спартанс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Колорадо Стэйт Рэмз

Два года назад баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Сан-Хосе Стейт Спартанс — Колорадо Стэйт Рэмз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сан-Хосе Стейт Спартанс — Колорадо Стэйт Рэмз, который должен пройти 15.01.2021 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сан-Хосе Стейт Спартанс — Колорадо Стэйт Рэмз: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сан-Хосе Стейт Спартанс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Колорадо Стэйт Рэмз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Хосе Стейт Спартанс — Колорадо Стэйт Рэмз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Колорадо Стэйт Рэмз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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