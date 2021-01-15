Прогноз Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс (16-го января), ставки и коэффициенты

Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс. Прогноз, ставки на матч (16.01.21)

16-го января в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Окленд Голден Гризлиз примет соперника по национальному первенству Янгстаун Стэйт Пингвинс.



Баскетбольный поединок Окленд Голден Гризлиз – Янгстаун Стэйт Пингвинс пройдет в рамках престижного турнира 16-го января, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 03:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Окленд Голден Гризлиз.



Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 03:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Окленд Голден Гризлиз и Янгстаун Стэйт Пингвинс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 16-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Окленд Голден Гризлиз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Окленд Голден Гризлиз

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Окленд Голден Гризлиз пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Окленд Голден Гризлиз уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Янгстаун Стэйт Пингвинс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Янгстаун Стэйт Пингвинс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 16-го января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс удалось одержать победу у себя дома.



Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.01.21)

Окленд Голден Гризлиз

Сейчас баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Окленд Голден Гризлиз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Янгстаун Стэйт Пингвинс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16-го января, и в его рамках состоится поединок Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Окленд Голден Гризлиз — Янгстаун Стэйт Пингвинс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Окленд Голден Гризлиз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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