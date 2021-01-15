Алекс Марти-Пухольрас — Адриан Андреев. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.01.21)

Прогноз Алекс Марти-Пухольрас — Адриан Андреев (16 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алекс Марти-Пухольрас — Адриан Андреев 16 января

16 января в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алекс Марти-Пухольрас , а противостоять в этом поединке будет Адриан Андреев.



Буквально несколько дней назад Алекс Марти-Пухольрас и Адриан Андреев играли свои матчи, а теперь уже 16 января им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Алекс Марти-Пухольрас имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Алекс Марти-Пухольрас — Адриан Андреев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16 января откроет его противостояние Алекс Марти-Пухольрас — Адриан Андреев. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:00 по МСК, то есть до начала игры. Алекс Марти-Пухольрас и Адриан Андреев отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Адриан Андреев может гордиться семью победами, а вот Алекс Марти-Пухольрас имеет только пять выигранных встреч.

Алекс Марти-Пухольрас

Этот турнир Алекс Марти-Пухольрас проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Алекс Марти-Пухольрас может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Алекс Марти-Пухольрас однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Алекс Марти-Пухольрас имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Алекс Марти-Пухольрас левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Алекс Марти-Пухольрас хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Адриан Андреев

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Адриан Андреев на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Адриан Андреев демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Адриан Андреев имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Адриан Андреев намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Адриан Андреев не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Адриан Андреев будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Адриан Андреев и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Адриан Андреев умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Алекс Марти-Пухольрас» — «Адриан Андреев»: прогноз автора

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Алекс Марти-Пухольрас — Адриан Андреев. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.01.21)

Алекс Марти-Пухольрас

Алекс Марти-Пухольрас не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Алекс Марти-Пухольрас любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Алекс Марти-Пухольрас умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Алекс Марти-Пухольрас не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Алекс Марти-Пухольрас умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Адриан Андреев

На этом турнире Адриан Андреев играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Адриан Андреев какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Адриан Андреев уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Адриан Андреев много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Адриан Андреев сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Адриан Андреев не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Алекс Марти-Пухольрас — Адриан Андреев Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алекс Марти-Пухольрас и Адриан Андреев, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алекс Марти-Пухольрас и Адриан Андреев играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алекс Марти-Пухольрас, и Адриан Андреев неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алекс Марти-Пухольрас — Адриан Андреев: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Алекс Марти-Пухольрас и Адриан Андреев, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Алекс Марти-Пухольрас и Адриан Андреев уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алекс Марти-Пухольрас — Адриан Андреев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Алекс Марти-Пухольрас и Адриан Андреев.



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