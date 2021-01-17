Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. Прогноз, ставки на матч(18.01.21)

Прогноз Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз (18-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз 18-го января

18-го января в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс примет соперника по национальному первенству Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 18-го января предстоит поединок против БК Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. По московскому времени начало игры будет в 06:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз:

На 18-го января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 06:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс, одержав семь побед.

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

На этот матч баскетболисты клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз

Президент баскетбольного клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс наконец-то возвращаются домой, а 18-го января им уже необходимо сыграть поединок против БК Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. Прогноз, ставки на матч(18.01.21)

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

Сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Кал Стэйт Фуллертон Титанс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз

Два года назад баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз, который должен пройти 18-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кал Стэйт Фуллертон Титанс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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