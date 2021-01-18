Прогноз Чжэцзян Лайонс — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19.01.2021), ставки и коэффициенты

Чжэцзян Лайонс — Синьцзян Флаинг Тайгерс. Прогноз, ставки на матч (19.01.21)

19-го января 2021 года в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Чжэцзян Лайонс примет соперника по национальному первенству Синьцзян Флаинг Тайгерс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Чжэцзян Лайонс – Синьцзян Флаинг Тайгерс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 14:35 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 19-го января 2021 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Синьцзян Флаинг Тайгерс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чжэцзян Лайонс — Синьцзян Флаинг Тайгерс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Синьцзян Флаинг Тайгерс. Данный поединок будет сыгран 19-го января 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 14:35. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Чжэцзян Лайонс

В этом сезоне баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Чжэцзян Лайонс нет более травмированных игроков основы.



Синьцзян Флаинг Тайгерс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Синьцзян Флаинг Тайгерс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Чжэцзян Лайонс» — «Синьцзян Флаинг Тайгерс»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 19-го января 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Синьцзян Флаинг Тайгерс, так что в 14:35 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Чжэцзян Лайонс — Синьцзян Флаинг Тайгерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.01.21)

Чжэцзян Лайонс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Синьцзян Флаинг Тайгерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Чжэцзян Лайонс — Синьцзян Флаинг Тайгерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 19-го января 2021 года, и в его рамках состоится поединок Чжэцзян Лайонс — Синьцзян Флаинг Тайгерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 14:35 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Чжэцзян Лайонс — Синьцзян Флаинг Тайгерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чжэцзян Лайонс — Синьцзян Флаинг Тайгерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat1-342261-hameleon-leningrad-prognoz-i-stavki-ot-professionala-18-01-21/