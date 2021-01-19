Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Микель Аранзабал: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Микель Аранзабал (19 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Микель Аранзабал 19 января

19 января в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен , а противостоять в этом поединке будет Микель Аранзабал.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 19 января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Микель Аранзабал. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Микель Аранзабал. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 19 января, ведь именно в этот день на корте встречаются Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Микель Аранзабал. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет на своем счету три победы, Микель Аранзабал может похвастаться четырьмя.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

Этот турнир Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Микель Аранзабал

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Микель Аранзабал имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Микель Аранзабал демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Микель Аранзабал не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Микель Аранзабал не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Микель Аранзабал уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Микель Аранзабал (19 января), ставки и коэффициенты

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Микель Аранзабал

Этот сезон Микель Аранзабал проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Микель Аранзабал снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Микель Аранзабал слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Микель Аранзабал допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Микель Аранзабал Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Микель Аранзабал. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Микель Аранзабал: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Микель Аранзабал отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Микель Аранзабал в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Микель Аранзабал сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Микель Аранзабал. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Микель Аранзабал, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-342345-prognozy-i-stavki-na-match-braziliya-teq-kanada-teq-19-01-21/