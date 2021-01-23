Прогноз Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) (23.01.2021), ставки и коэффициенты

Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (23.01.21)

23.01.2021 в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) примет соперника по национальному первенству Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Джорджия Стэйт Пантерс (жен) – Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 02:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 23.01.2021 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен).



Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) проводит на своей площадке, и 23.01.2021 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 02:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен), а один раз сильнее были игроки БК Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен).

Джорджия Стэйт Пантерс (жен)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Джорджия Стэйт Пантерс (жен) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

WNCAA, Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 23.01.2021. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) 23.01.2021

Джорджия Стэйт Пантерс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Джорджия Стэйт Пантерс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) пройдет 23.01.2021, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat1-344031-al-tayaran-talaea-el-gaish-prognoz-i-stavki-ot-specialista-22-01-21/