Raiders (red) — Gunners (Green): хозяева должны брать три очка

Прогноз Raiders (red) — Gunners (Green) (26-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Raiders (red) — Gunners (Green) 26-го января

26-го января в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Rocket League, в котором на своей площадке местный клуб Raiders (red) примет соперника по национальному первенству Gunners (Green).



В 14:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Raiders (red) – Gunners (Green), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 26-го января, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Gunners (Green).



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В 14:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Raiders (red) и Gunners (Green). Организаторы турнира собираются провести данную игру 26-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Gunners (Green). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Raiders (red), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Raiders (red)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Raiders (red) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Raiders (red) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Raiders (red) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Gunners (Green)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Gunners (Green) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Gunners (Green) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Raiders (red) наконец-то возвращаются домой, а 26-го января им уже необходимо сыграть поединок против БК Gunners (Green). На площадке игроки обеих команд появятся в 14:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Raiders (red) — Gunners (Green) (26-го января), ставки и коэффициенты

Raiders (red)

В последние годы Raiders (red) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Raiders (red) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Gunners (Green)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Gunners (Green) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Gunners (Green) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Raiders (red) — Gunners (Green) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 26-го января, и в его рамках состоится поединок Raiders (red) — Gunners (Green). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 14:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Raiders (red) — Gunners (Green): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Raiders (red) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Raiders (red) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Gunners (Green) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Gunners (Green) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Gunners (Green) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Raiders (red) — Gunners (Green). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Raiders (red) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Raiders (red) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Raiders (red) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Gunners (Green) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Gunners (Green) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Gunners (Green) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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