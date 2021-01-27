Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн): гости способны удивить фаворита

Прогноз Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн) (28 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн) 28-го января

28-го января в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) примет соперника по национальному первенству Стэнфорд Кардиналс (жeн).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) – Стэнфорд Кардиналс (жeн), запланированный на 28-го января. Баскетболисты появятся на площадке в 05:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 05:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн). Матч назначен на 28-го января, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Вашингтон Стэйт Кугарс (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Стэнфорд Кардиналс (жeн)

Уже три недели баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Стэнфорд Кардиналс (жeн) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Вашингтон Стэйт Кугарс (жен)» — «Стэнфорд Кардиналс (жeн)»: прогноз автора

На 28-го января организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 05:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн) 28-го января

Вашингтон Стэйт Кугарс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Стэнфорд Кардиналс (жeн)

Два года назад баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28-го января сыграет матч против БК Стэнфорд Кардиналс (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) — Стэнфорд Кардиналс (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Стэнфорд Кардиналс (жeн) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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