Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс (29.01.2021), ставки и коэффициенты

Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс (29 января), ставки и коэффициенты

29 января в 05:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Восточный Вашингтон Иглз примет соперника по национальному первенству Сакраменто Стейт Хорнетс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Восточный Вашингтон Иглз и Сакраменто Стейт Хорнетс. Оно пройдет 29 января, так что можно не сомневаться, что в 05:05 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс:

На 29 января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 05:05 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Восточный Вашингтон Иглз, одержав семь побед.

Восточный Вашингтон Иглз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Восточный Вашингтон Иглз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Восточный Вашингтон Иглз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Восточный Вашингтон Иглз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Сакраменто Стейт Хорнетс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Сакраменто Стейт Хорнетс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Сакраменто Стейт Хорнетс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Сакраменто Стейт Хорнетс травмированы только игроки глубокого резерва.

«Восточный Вашингтон Иглз» — «Сакраменто Стейт Хорнетс»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс, запланированного на 29 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:05 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Восточный Вашингтон Иглз и Сакраменто Стейт Хорнетс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Восточный Вашингтон Иглз.



Прогноз и ставка на матч Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс 29 января

Восточный Вашингтон Иглз

В этом сезоне баскетбольный клуб Восточный Вашингтон Иглз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Восточный Вашингтон Иглз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сакраменто Стейт Хорнетс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сакраменто Стейт Хорнетс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сакраменто Стейт Хорнетс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сакраменто Стейт Хорнетс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Восточный Вашингтон Иглз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29 января сыграет матч против БК Сакраменто Стейт Хорнетс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:05 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Восточный Вашингтон Иглз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Восточный Вашингтон Иглз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Восточный Вашингтон Иглз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Восточный Вашингтон Иглз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сакраменто Стейт Хорнетс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сакраменто Стейт Хорнетс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сакраменто Стейт Хорнетс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сакраменто Стейт Хорнетс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Восточный Вашингтон Иглз — Сакраменто Стейт Хорнетс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Восточный Вашингтон Иглз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Восточный Вашингтон Иглз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Восточный Вашингтон Иглз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Сакраменто Стейт Хорнетс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Сакраменто Стейт Хорнетс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Сакраменто Стейт Хорнетс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-347005-prognozy-i-stavki-na-match-de-vroomekung-luyu-28-01-21/