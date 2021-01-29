Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч(30.01.21)

Прогноз Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (30-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз 30-го января 2021 года

30-го января 2021 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Стэйт Бобкэтс примет соперника по национальному первенству Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз.



Болельщики баскетбольного клуба Техас Стэйт Бобкэтс очень любят матчи против БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 30-го января 2021 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 01:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Техас Стэйт Бобкэтс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз:

В 01:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Матч назначен на 30-го января 2021 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Техас Стэйт Бобкэтс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Техас Стэйт Бобкэтс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Президент баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Техас Стэйт Бобкэтс наконец-то возвращаются домой, а 30-го января 2021 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. На площадке игроки обеих команд появятся в 01:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч(30.01.21)

Техас Стэйт Бобкэтс

В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

В прошлом матче баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз пройдет 30-го января 2021 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 01:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Стэйт Бобкэтс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Техас Стэйт Бобкэтс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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