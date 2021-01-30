Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс: снова ждем результативной игры

Прогноз Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (31-го января), ставки и коэффициенты

Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (31 января), ставки и коэффициенты

31 января в 07:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Шимане Мэджик примет соперника по национальному первенству Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс.



31 января состоится баскетбольный матч Шимане Мэджик – Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 07:35. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Шимане Мэджик уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Шимане Мэджик возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Данный поединок будет сыгран 31 января, а по московскому времени его начало состоится в 07:35. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Шимане Мэджик

Пока баскетбольному клубу Шимане Мэджик никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Шимане Мэджик показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

На данный момент баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, несмотря на то, что он должен пройти только 31 января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 07:35 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Шимане Мэджик одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (31 января), ставки и коэффициенты

Шимане Мэджик

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Шимане Мэджик наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Шимане Мэджик сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Шимане Мэджик всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Шимане Мэджик бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

После того, как баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс пройдет 31 января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 07:35 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Шимане Мэджик подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Шимане Мэджик и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Шимане Мэджик еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Шимане Мэджик сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шимане Мэджик — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Шимане Мэджик уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Шимане Мэджик пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Шимане Мэджик составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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