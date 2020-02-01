Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли: ставим на двойные ошибки

Прогноз Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли (01.02.2021), ставки и коэффициенты

Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли (01 февраля), ставки и коэффициенты

01 февраля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Киченок/Остапенко , а противостоять в этом поединке будет Гауфф/Макнелли.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли можно будет вплоть до 05:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01 февраля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Киченок/Остапенко и Гауфф/Макнелли еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01 февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 05:00 по Москве, пока не начался поединок. Киченок/Остапенко и Гауфф/Макнелли еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Киченок/Остапенко

В большинстве своих выигранных поединков Киченок/Остапенко берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Киченок/Остапенко с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Киченок/Остапенко сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Киченок/Остапенко также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Гауфф/Макнелли

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гауфф/Макнелли на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гауфф/Макнелли демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гауфф/Макнелли имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гауфф/Макнелли намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гауфф/Макнелли не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гауфф/Макнелли будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гауфф/Макнелли и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гауфф/Макнелли умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

WTA, Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли

Киченок/Остапенко и Гауфф/Макнелли – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли 01 февраля

Киченок/Остапенко

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Киченок/Остапенко выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Киченок/Остапенко всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Киченок/Остапенко уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Киченок/Остапенко занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Киченок/Остапенко больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Киченок/Остапенко имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гауфф/Макнелли

Несмотря на свой молодой возраст, Гауфф/Макнелли демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Гауфф/Макнелли уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Гауфф/Макнелли станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Гауфф/Макнелли, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Гауфф/Макнелли умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Гауфф/Макнелли имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Киченок/Остапенко и Гауфф/Макнелли. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Киченок/Остапенко и Гауфф/Макнелли встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Киченок/Остапенко и Гауфф/Макнелли довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Киченок/Остапенко и Гауфф/Макнелли подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли: ставим на двойные ошибки

Киченок/Остапенко и Гауфф/Макнелли которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Киченок/Остапенко имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гауфф/Макнелли хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Киченок/Остапенко. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гауфф/Макнелли умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Киченок/Остапенко довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гауфф/Макнелли вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Киченок/Остапенко.

СЕГОДНЯ МАТЧ Киченок/Остапенко — Гауфф/Макнелли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Киченок/Остапенко и Гауфф/Макнелли. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Киченок/Остапенко и для Гауфф/Макнелли, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-348781-prognoz-na-match-gulls-zhen-flamingos-zhen-ot-eksperta-31-01-21/