Прогноз Бартель/Жу — Бузкова/Соррибес-Тормо (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Бартель/Жу — Бузкова/Соррибес-Тормо. Прогноз, ставки на матч (01.02.21)

01-го февраля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Бартель/Жу , а противостоять в этом поединке будет Бузкова/Соррибес-Тормо.



Теннисное противостояние Бартель/Жу — Бузкова/Соррибес-Тормо пройдет 01-го февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 05:00 по московскому времени. Хотя Бартель/Жу и Бузкова/Соррибес-Тормо уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Бузкова/Соррибес-Тормо.



Бартель/Жу — Бузкова/Соррибес-Тормо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

01-го февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Бартель/Жу — Бузкова/Соррибес-Тормо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 05:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бузкова/Соррибес-Тормо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бузкова/Соррибес-Тормо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Бартель/Жу

На данный момент Бартель/Жу является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Бартель/Жу однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Бартель/Жу демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Бартель/Жу хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Бартель/Жу часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Бузкова/Соррибес-Тормо

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Бузкова/Соррибес-Тормо в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Бузкова/Соррибес-Тормо уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Бузкова/Соррибес-Тормо уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Бузкова/Соррибес-Тормо обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Бартель/Жу» — «Бузкова/Соррибес-Тормо»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бартель/Жу и Бузкова/Соррибес-Тормо впервые будут встречаться между собой. Если Бартель/Жу уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бузкова/Соррибес-Тормо пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бартель/Жу демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бартель/Жу – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бартель/Жу — Бузкова/Соррибес-Тормо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.02.21)

Бартель/Жу

Несмотря на внушительный возраст, Бартель/Жу демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бартель/Жу гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бартель/Жу обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бартель/Жу снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бартель/Жу может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бузкова/Соррибес-Тормо

Выступать в зале Бузкова/Соррибес-Тормо не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бузкова/Соррибес-Тормо старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бузкова/Соррибес-Тормо принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бузкова/Соррибес-Тормо демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бузкова/Соррибес-Тормо даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бузкова/Соррибес-Тормо хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бартель/Жу — Бузкова/Соррибес-Тормо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бартель/Жу и Бузкова/Соррибес-Тормо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бартель/Жу и Бузкова/Соррибес-Тормо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бартель/Жу и Бузкова/Соррибес-Тормо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бартель/Жу и Бузкова/Соррибес-Тормо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бартель/Жу — Бузкова/Соррибес-Тормо: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бартель/Жу и Бузкова/Соррибес-Тормо, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бартель/Жу сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бузкова/Соррибес-Тормо имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бартель/Жу – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бартель/Жу и Бузкова/Соррибес-Тормо на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бартель/Жу — Бузкова/Соррибес-Тормо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бартель/Жу и Бузкова/Соррибес-Тормо.



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