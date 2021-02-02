Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.02.21)

Прогноз Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн (03-го февраля), ставки и коэффициенты

Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн (03-го февраля), ставки и коэффициенты

03-го февраля в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Пёрселл/Томпсон , а противостоять в этом поединке будет Басилашвили/Бегеманн.



Теннисное противостояние Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 03-го февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 06:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Пёрселл/Томпсон является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн:

Теннисный поединок Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн запланирован организаторами турнира на 03-го февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 06:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Пёрселл/Томпсон и Басилашвили/Бегеманн встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Пёрселл/Томпсон имеет три победы при одном поражении.

Пёрселл/Томпсон

На данный момент Пёрселл/Томпсон является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Пёрселл/Томпсон поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Пёрселл/Томпсон пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Пёрселл/Томпсон слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Пёрселл/Томпсон будет более тщательно готовиться к поединку.



Басилашвили/Бегеманн

Басилашвили/Бегеманн имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Басилашвили/Бегеманн уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Басилашвили/Бегеманн умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Басилашвили/Бегеманн обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Басилашвили/Бегеманн проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Пёрселл/Томпсон и Басилашвили/Бегеманн впервые будут встречаться между собой. Если Пёрселл/Томпсон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Басилашвили/Бегеманн пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Пёрселл/Томпсон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Пёрселл/Томпсон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.02.21)

Пёрселл/Томпсон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Пёрселл/Томпсон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Пёрселл/Томпсон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Пёрселл/Томпсон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Пёрселл/Томпсон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Пёрселл/Томпсон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Пёрселл/Томпсон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Басилашвили/Бегеманн

Этот сезон Басилашвили/Бегеманн проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Басилашвили/Бегеманн снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Басилашвили/Бегеманн слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Басилашвили/Бегеманн допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пёрселл/Томпсон и Басилашвили/Бегеманн аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Пёрселл/Томпсон и Басилашвили/Бегеманн обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Пёрселл/Томпсон и Басилашвили/Бегеманн постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн: в ожидании «эйсов»

Пёрселл/Томпсон и Басилашвили/Бегеманн которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пёрселл/Томпсон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Басилашвили/Бегеманн хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пёрселл/Томпсон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Басилашвили/Бегеманн умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пёрселл/Томпсон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Басилашвили/Бегеманн вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пёрселл/Томпсон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пёрселл/Томпсон — Басилашвили/Бегеманн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пёрселл/Томпсон и Басилашвили/Бегеманн букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пёрселл/Томпсон и Басилашвили/Бегеманн проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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