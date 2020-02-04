Бергеви/Эрикссон — Оливьери/Хуарес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Бергеви/Эрикссон — Оливьери/Хуарес (04.02.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бергеви/Эрикссон — Оливьери/Хуарес 04 февраля

04 февраля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бергеви/Эрикссон , а противостоять в этом поединке будет Оливьери/Хуарес.



04 февраля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Бергеви/Эрикссон и Оливьери/Хуарес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 10:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Бергеви/Эрикссон может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бергеви/Эрикссон — Оливьери/Хуарес:

В 10:00 по Москве Бергеви/Эрикссон выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Оливьери/Хуарес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04 февраля. Бергеви/Эрикссон не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бергеви/Эрикссон

Так как Бергеви/Эрикссон выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Бергеви/Эрикссон снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Бергеви/Эрикссон, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Бергеви/Эрикссон чем-то удивить, пока не ясно.



Оливьери/Хуарес

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Оливьери/Хуарес имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Оливьери/Хуарес демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Оливьери/Хуарес не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Оливьери/Хуарес не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Бергеви/Эрикссон — Оливьери/Хуарес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Бергеви/Эрикссон — Оливьери/Хуарес 04 февраля

Бергеви/Эрикссон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бергеви/Эрикссон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бергеви/Эрикссон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бергеви/Эрикссон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бергеви/Эрикссон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бергеви/Эрикссон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бергеви/Эрикссон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Оливьери/Хуарес

Выступать в зале Оливьери/Хуарес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Оливьери/Хуарес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Оливьери/Хуарес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Оливьери/Хуарес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Оливьери/Хуарес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Оливьери/Хуарес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бергеви/Эрикссон — Оливьери/Хуарес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бергеви/Эрикссон и Оливьери/Хуарес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бергеви/Эрикссон и Оливьери/Хуарес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бергеви/Эрикссон и Оливьери/Хуарес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бергеви/Эрикссон и Оливьери/Хуарес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бергеви/Эрикссон — Оливьери/Хуарес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Бергеви/Эрикссон и Оливьери/Хуарес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бергеви/Эрикссон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Оливьери/Хуарес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бергеви/Эрикссон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Оливьери/Хуарес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бергеви/Эрикссон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Оливьери/Хуарес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бергеви/Эрикссон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бергеви/Эрикссон — Оливьери/Хуарес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бергеви/Эрикссон и Оливьери/Хуарес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бергеви/Эрикссон и для Оливьери/Хуарес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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