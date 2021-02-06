Прогноз Фабио Фоньини — Пабло Карреньо-Буста (06.02.2021), ставки и коэффициенты

Фабио Фоньини — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз, ставки на матч. Кубок ATP (06.02.21)

06 февраля в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок ATP, в котором на корт выйдут Фабио Фоньини , а противостоять в этом поединке будет Пабло Карреньо-Буста.



Буквально несколько дней назад Фабио Фоньини и Пабло Карреньо-Буста играли свои матчи, а теперь уже 06 февраля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 02:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Фабио Фоньини имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фабио Фоньини — Пабло Карреньо-Буста:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 06 февраля откроет его противостояние Фабио Фоньини — Пабло Карреньо-Буста. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 02:00 по МСК, то есть до начала игры. Фабио Фоньини и Пабло Карреньо-Буста отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Пабло Карреньо-Буста может гордиться семью победами, а вот Фабио Фоньини имеет только пять выигранных встреч.

Фабио Фоньини

Так как Фабио Фоньини выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Фабио Фоньини снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Фабио Фоньини, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Фабио Фоньини чем-то удивить, пока не ясно.



Пабло Карреньо-Буста

На этом турнире Пабло Карреньо-Буста играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Пабло Карреньо-Буста все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Пабло Карреньо-Буста не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Пабло Карреньо-Буста уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Пабло Карреньо-Буста на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Пабло Карреньо-Буста пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Фабио Фоньини» — «Пабло Карреньо-Буста»: прогноз автора

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Фабио Фоньини — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз, ставки на матч(06.02.21)

Фабио Фоньини

На данном турнире Фабио Фоньини выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Фабио Фоньини выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Фабио Фоньини допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Фабио Фоньини особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Фабио Фоньини, это умение играть на травяных кортах.

Пабло Карреньо-Буста

Пабло Карреньо-Буста лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Пабло Карреньо-Буста играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Пабло Карреньо-Буста начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Пабло Карреньо-Буста выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Пабло Карреньо-Буста сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Фабио Фоньини — Пабло Карреньо-Буста Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Фабио Фоньини и Пабло Карреньо-Буста аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Фабио Фоньини и Пабло Карреньо-Буста обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Фабио Фоньини и Пабло Карреньо-Буста постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Фабио Фоньини — Пабло Карреньо-Буста: снова ждем результативной игры

Фабио Фоньини и Пабло Карреньо-Буста которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фабио Фоньини имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пабло Карреньо-Буста хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фабио Фоньини. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пабло Карреньо-Буста умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фабио Фоньини довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пабло Карреньо-Буста вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фабио Фоньини.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фабио Фоньини — Пабло Карреньо-Буста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Фабио Фоньини и Пабло Карреньо-Буста, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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