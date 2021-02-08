Прогноз Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен) (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (09.02.21)

09-го февраля 2021 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) примет соперника по национальному первенству Сейнт Бонавентура (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Девидсон Уайлдкетс (жен) и Сейнт Бонавентура (жен). Оно пройдет 09-го февраля 2021 года, так что можно не сомневаться, что в 02:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен):

В 02:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Девидсон Уайлдкетс (жен) и Сейнт Бонавентура (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 09-го февраля 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Сейнт Бонавентура (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Девидсон Уайлдкетс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Девидсон Уайлдкетс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Девидсон Уайлдкетс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Девидсон Уайлдкетс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Сейнт Бонавентура (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Сейнт Бонавентура (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Сейнт Бонавентура (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Сейнт Бонавентура (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

WNCAA, Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен)

Вплоть до 09-го февраля 2021 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен). А так как начало встречи в 02:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен) 09-го февраля 2021 года

Девидсон Уайлдкетс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сейнт Бонавентура (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сейнт Бонавентура (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сейнт Бонавентура (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сейнт Бонавентура (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен) пройдет 09-го февраля 2021 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Сейнт Бонавентура (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сейнт Бонавентура (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сейнт Бонавентура (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Девидсон Уайлдкетс (жен) — Сейнт Бонавентура (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Сейнт Бонавентура (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сейнт Бонавентура (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-353141-prognoz-na-match-mohammed-safvat-hiroki-moriya-09-02-21/