Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану. Прогноз, ставки на матч(09.02.21)

Прогноз Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану (09.02.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану 09.02.2021

09.02.2021 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Данило Веремейчук , а противостоять в этом поединке будет Филип Кристиан Жиану.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану можно будет вплоть до 14:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 09.02.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Данило Веремейчук и Филип Кристиан Жиану еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану, которая пройдет 09.02.2021 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Данило Веремейчук

Данило Веремейчук, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Данило Веремейчук может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Данило Веремейчук входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Данило Веремейчук еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Данило Веремейчук сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Филип Кристиан Жиану

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Филип Кристиан Жиану имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Филип Кристиан Жиану демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Филип Кристиан Жиану не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Филип Кристиан Жиану не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

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Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану. Прогноз, ставки на матч(09.02.21)

Данило Веремейчук

На данный момент Данило Веремейчук занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Данило Веремейчук снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Данило Веремейчук не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Данило Веремейчук не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Филип Кристиан Жиану

На этом турнире Филип Кристиан Жиану играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Филип Кристиан Жиану какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Филип Кристиан Жиану уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Филип Кристиан Жиану много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Филип Кристиан Жиану сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Филип Кристиан Жиану не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Данило Веремейчук и Филип Кристиан Жиану. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Данило Веремейчук и Филип Кристиан Жиану встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Данило Веремейчук и Филип Кристиан Жиану довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Данило Веремейчук и Филип Кристиан Жиану подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану: погода помешает показать хороший теннис

Данило Веремейчук и Филип Кристиан Жиану которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Данило Веремейчук имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Филип Кристиан Жиану хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Данило Веремейчук. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Филип Кристиан Жиану умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Данило Веремейчук довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Филип Кристиан Жиану вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Данило Веремейчук.

СЕГОДНЯ МАТЧ Данило Веремейчук — Филип Кристиан Жиану. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Данило Веремейчук и Филип Кристиан Жиану букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Данило Веремейчук и Филип Кристиан Жиану проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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