Прогноз Бёррэдж/Бьорклунд — Колодзьежова/Малечкова (10.02.2021), ставки и коэффициенты

Бёррэдж/Бьорклунд — Колодзьежова/Малечкова. Прогноз, ставки на матч (10.02.21)

10-го февраля 2021 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бёррэдж/Бьорклунд , а противостоять в этом поединке будет Колодзьежова/Малечкова.



Бёррэдж/Бьорклунд сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10-го февраля 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Колодзьежова/Малечкова. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Колодзьежова/Малечкова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бёррэдж/Бьорклунд — Колодзьежова/Малечкова:

До 10-го февраля 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Бёррэдж/Бьорклунд — Колодзьежова/Малечкова вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Бёррэдж/Бьорклунд и Колодзьежова/Малечкова не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:00 по МСК.

Бёррэдж/Бьорклунд

Бёррэдж/Бьорклунд отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Бёррэдж/Бьорклунд проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Бёррэдж/Бьорклунд проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Бёррэдж/Бьорклунд играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Бёррэдж/Бьорклунд больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Колодзьежова/Малечкова

На этом турнире Колодзьежова/Малечкова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Колодзьежова/Малечкова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Колодзьежова/Малечкова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Колодзьежова/Малечкова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Колодзьежова/Малечкова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Колодзьежова/Малечкова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Бёррэдж/Бьорклунд — Колодзьежова/Малечкова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бёррэдж/Бьорклунд и Колодзьежова/Малечкова впервые будут встречаться между собой. Если Бёррэдж/Бьорклунд уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Колодзьежова/Малечкова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бёррэдж/Бьорклунд демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бёррэдж/Бьорклунд – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бёррэдж/Бьорклунд — Колодзьежова/Малечкова. Прогноз, ставки на матч(10.02.21)

Бёррэдж/Бьорклунд

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бёррэдж/Бьорклунд выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бёррэдж/Бьорклунд всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бёррэдж/Бьорклунд уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бёррэдж/Бьорклунд занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бёррэдж/Бьорклунд больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бёррэдж/Бьорклунд имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Колодзьежова/Малечкова

Выступать в зале Колодзьежова/Малечкова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Колодзьежова/Малечкова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Колодзьежова/Малечкова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Колодзьежова/Малечкова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Колодзьежова/Малечкова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Колодзьежова/Малечкова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бёррэдж/Бьорклунд — Колодзьежова/Малечкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бёррэдж/Бьорклунд и Колодзьежова/Малечкова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бёррэдж/Бьорклунд и Колодзьежова/Малечкова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бёррэдж/Бьорклунд и Колодзьежова/Малечкова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бёррэдж/Бьорклунд и Колодзьежова/Малечкова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бёррэдж/Бьорклунд — Колодзьежова/Малечкова: кто пройдет в следующий раунд?

Бёррэдж/Бьорклунд и Колодзьежова/Малечкова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бёррэдж/Бьорклунд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Колодзьежова/Малечкова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бёррэдж/Бьорклунд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Колодзьежова/Малечкова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бёррэдж/Бьорклунд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Колодзьежова/Малечкова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бёррэдж/Бьорклунд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бёррэдж/Бьорклунд — Колодзьежова/Малечкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бёррэдж/Бьорклунд и Колодзьежова/Малечкова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бёррэдж/Бьорклунд, и Колодзьежова/Малечкова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-353776-yohan-nikles-dzhoshua-dus-karpenshif-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-10-02-21/