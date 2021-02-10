Прогноз Уго Бланшет — Максимилиан Нойкрист (11 февраля), ставки и коэффициенты

Уго Бланшет — Максимилиан Нойкрист. Прогноз, ставки на матч (11.02.21)

11 февраля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Уго Бланшет , а противостоять в этом поединке будет Максимилиан Нойкрист.



Теннисное противостояние Уго Бланшет — Максимилиан Нойкрист пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 11 февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Уго Бланшет является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Уго Бланшет — Максимилиан Нойкрист. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уго Бланшет имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11 февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Максимилиан Нойкрист. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 13:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Уго Бланшет имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Уго Бланшет

В этом сезоне Уго Бланшет показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Уго Бланшет играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Уго Бланшет умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Уго Бланшет и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Уго Бланшет будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Уго Бланшет чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Максимилиан Нойкрист

На этом турнире Максимилиан Нойкрист играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Максимилиан Нойкрист все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Максимилиан Нойкрист не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Максимилиан Нойкрист уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Максимилиан Нойкрист на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Максимилиан Нойкрист пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Уго Бланшет и Максимилиан Нойкрист впервые будут встречаться между собой. Если Уго Бланшет уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Максимилиан Нойкрист пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Уго Бланшет демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Уго Бланшет – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Уго Бланшет — Максимилиан Нойкрист. Прогноз, ставки на матч(11.02.21)

Уго Бланшет

В этом сезоне Уго Бланшет демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Уго Бланшет уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Уго Бланшет любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Уго Бланшет часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Уго Бланшет умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Максимилиан Нойкрист

Выступать в зале Максимилиан Нойкрист не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Максимилиан Нойкрист старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Максимилиан Нойкрист принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Максимилиан Нойкрист демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Максимилиан Нойкрист даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Максимилиан Нойкрист хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Уго Бланшет — Максимилиан Нойкрист Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Уго Бланшет и Максимилиан Нойкрист аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Уго Бланшет и Максимилиан Нойкрист обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Уго Бланшет и Максимилиан Нойкрист постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Уго Бланшет — Максимилиан Нойкрист: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Уго Бланшет и Максимилиан Нойкрист из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Максимилиан Нойкрист относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Максимилиан Нойкрист проводит второй или третий матч. А вот Уго Бланшет как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Уго Бланшет, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Уго Бланшет без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Уго Бланшет вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уго Бланшет — Максимилиан Нойкрист. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Уго Бланшет и Максимилиан Нойкрист.



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