Прогноз Варнье/Яшина — Виченс Мас/Ромеро Гормаз (11-го февраля), ставки и коэффициенты

Варнье/Яшина — Виченс Мас/Ромеро Гормаз. Прогноз, ставки на матч (11.02.21)

11-го февраля в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Варнье/Яшина , а противостоять в этом поединке будет Виченс Мас/Ромеро Гормаз.



В 15:30 по Москве Варнье/Яшина и Виченс Мас/Ромеро Гормаз выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 11-го февраля. Единственный раз Варнье/Яшина и Виченс Мас/Ромеро Гормаз встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Варнье/Яшина сейчас считается фаворитом.



Варнье/Яшина — Виченс Мас/Ромеро Гормаз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Варнье/Яшина — Виченс Мас/Ромеро Гормаз, которая пройдет 11-го февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 15:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Варнье/Яшина

В этом сезоне Варнье/Яшина имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Варнье/Яшина может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Варнье/Яшина еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Виченс Мас/Ромеро Гормаз

На этом турнире Виченс Мас/Ромеро Гормаз играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Виченс Мас/Ромеро Гормаз все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Виченс Мас/Ромеро Гормаз не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Виченс Мас/Ромеро Гормаз уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Виченс Мас/Ромеро Гормаз на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Виченс Мас/Ромеро Гормаз пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Варнье/Яшина — Виченс Мас/Ромеро Гормаз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Варнье/Яшина и Виченс Мас/Ромеро Гормаз впервые будут встречаться между собой. Если Варнье/Яшина уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Виченс Мас/Ромеро Гормаз пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Варнье/Яшина демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Варнье/Яшина – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Варнье/Яшина — Виченс Мас/Ромеро Гормаз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.21)

Варнье/Яшина

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Варнье/Яшина выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Варнье/Яшина всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Варнье/Яшина уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Варнье/Яшина занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Варнье/Яшина больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Варнье/Яшина имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Виченс Мас/Ромеро Гормаз

Несмотря на свой молодой возраст, Виченс Мас/Ромеро Гормаз демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Виченс Мас/Ромеро Гормаз уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Виченс Мас/Ромеро Гормаз станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Виченс Мас/Ромеро Гормаз, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Виченс Мас/Ромеро Гормаз умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Виченс Мас/Ромеро Гормаз имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Варнье/Яшина — Виченс Мас/Ромеро Гормаз Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Варнье/Яшина и Виченс Мас/Ромеро Гормаз начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Варнье/Яшина и Виченс Мас/Ромеро Гормаз показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Варнье/Яшина и Виченс Мас/Ромеро Гормаз провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Варнье/Яшина и Виченс Мас/Ромеро Гормаз действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Варнье/Яшина — Виченс Мас/Ромеро Гормаз: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Варнье/Яшина и Виченс Мас/Ромеро Гормаз которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Варнье/Яшина имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Виченс Мас/Ромеро Гормаз хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Варнье/Яшина. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Виченс Мас/Ромеро Гормаз умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Варнье/Яшина довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Виченс Мас/Ромеро Гормаз вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Варнье/Яшина.

СЕГОДНЯ МАТЧ Варнье/Яшина — Виченс Мас/Ромеро Гормаз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Варнье/Яшина и Виченс Мас/Ромеро Гормаз.



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