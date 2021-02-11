Прогноз Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз (12 февраля), ставки и коэффициенты

Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Прогноз, ставки на матч (12.02.21)

12.02.2021 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш примет соперника по национальному первенству Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз.



Баскетболисты клубов Сейнт Франсис Ред Флэш и Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 12.02.2021. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Сейнт Франсис Ред Флэш одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Сейнт Франсис Ред Флэш также является лидером по количеству побед.



Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш проводит на своей площадке, и 12.02.2021 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Сейнт Франсис Ред Флэш, а один раз сильнее были игроки БК Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз.

Сейнт Франсис Ред Флэш

Пока баскетбольному клубу Сейнт Франсис Ред Флэш никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Сейнт Франсис Ред Флэш показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

На 12.02.2021 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз удалось одержать победу у себя дома.



Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз (12.02.2021), ставки и коэффициенты

Сейнт Франсис Ред Флэш

В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12.02.2021, и в его рамках состоится поединок Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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