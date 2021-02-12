Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс (13-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс (13-го февраля), ставки и коэффициенты

13-го февраля в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Маршалл Тандеринг Херд примет соперника по национальному первенству Миддл Теннесси Блю Райдерс.



В последней встрече баскетбольных клубов Маршалл Тандеринг Херд и Миддл Теннесси Блю Райдерс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 13-го февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 02:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Миддл Теннесси Блю Райдерс. Данный поединок будет сыгран 13-го февраля, а по московскому времени его начало состоится в 02:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Маршалл Тандеринг Херд

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Маршалл Тандеринг Херд придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Миддл Теннесси Блю Райдерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Маршалл Тандеринг Херд» — «Миддл Теннесси Блю Райдерс»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс, несмотря на то, что он должен пройти только 13-го февраля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс (13-го февраля), ставки и коэффициенты

Маршалл Тандеринг Херд

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Миддл Теннесси Блю Райдерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс пройдет 13-го февраля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Маршалл Тандеринг Херд хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маршалл Тандеринг Херд — Миддл Теннесси Блю Райдерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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