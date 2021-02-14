Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.02.21)

Прогноз Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова (15-го февраля), ставки и коэффициенты

Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова (15-го февраля), ставки и коэффициенты

15-го февраля в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Альба Карильо Марин , а противостоять в этом поединке будет Олександра Олииникова.



Судья теннисного матча Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова должен дать знак о старте игры в 16:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 15-го февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Альба Карильо Марин и Олександра Олииникова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Альба Карильо Марин имеет четыре победы, то Олександра Олииникова может похвастаться лишь двумя победами.



Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

15-го февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Олександра Олииникова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Олександра Олииникова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Альба Карильо Марин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Альба Карильо Марин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Альба Карильо Марин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Альба Карильо Марин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Альба Карильо Марин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Альба Карильо Марин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Олександра Олииникова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Олександра Олииникова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Олександра Олииникова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Олександра Олииникова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Олександра Олииникова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Олександра Олииникова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Олександра Олииникова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Олександра Олииникова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Олександра Олииникова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Альба Карильо Марин и Олександра Олииникова впервые будут встречаться между собой. Если Альба Карильо Марин уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Олександра Олииникова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Альба Карильо Марин демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Альба Карильо Марин – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.02.21)

Альба Карильо Марин

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Альба Карильо Марин, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Альба Карильо Марин уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Альба Карильо Марин старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Альба Карильо Марин, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Альба Карильо Марин не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Альба Карильо Марин все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Альба Карильо Марин точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Олександра Олииникова

Несмотря на свой молодой возраст, Олександра Олииникова демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Олександра Олииникова уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Олександра Олииникова станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Олександра Олииникова, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Олександра Олииникова умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Олександра Олииникова имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Альба Карильо Марин и Олександра Олииникова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Альба Карильо Марин и Олександра Олииникова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Олександра Олииникова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Олександра Олииникова проводит второй или третий матч. А вот Альба Карильо Марин как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Альба Карильо Марин, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Альба Карильо Марин без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Альба Карильо Марин вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альба Карильо Марин — Олександра Олииникова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Альба Карильо Марин и Олександра Олииникова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Альба Карильо Марин и для Олександра Олииникова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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