Прогноз Форт-Уэйн Мэд Энтс — Оклахома Сити Блю (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Форт-Уэйн Мэд Энтс — Оклахома Сити Блю. Прогноз, ставки на матч. NBA G-лига (17.02.21)

17-го февраля 2021 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA G-лига, в котором на своей площадке местный клуб Форт-Уэйн Мэд Энтс примет соперника по национальному первенству Оклахома Сити Блю.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Форт-Уэйн Мэд Энтс – Оклахома Сити Блю, запланированный на 17-го февраля 2021 года. Баскетболисты появятся на площадке в 03:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Форт-Уэйн Мэд Энтс — Оклахома Сити Блю:

В 03:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Форт-Уэйн Мэд Энтс и Оклахома Сити Блю. Организаторы турнира собираются провести данную игру 17-го февраля 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Оклахома Сити Блю. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Форт-Уэйн Мэд Энтс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Форт-Уэйн Мэд Энтс

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Форт-Уэйн Мэд Энтс уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Форт-Уэйн Мэд Энтс подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Форт-Уэйн Мэд Энтс старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Оклахома Сити Блю

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Оклахома Сити Блю сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Форт-Уэйн Мэд Энтс — Оклахома Сити Блю, который организаторы собираются провести 17-го февраля 2021 года. По московскому времени начало данной игры будет в 03:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Форт-Уэйн Мэд Энтс.



Форт-Уэйн Мэд Энтс — Оклахома Сити Блю (17-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Форт-Уэйн Мэд Энтс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Форт-Уэйн Мэд Энтс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Оклахома Сити Блю

После того, как баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Форт-Уэйн Мэд Энтс — Оклахома Сити Блю Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Форт-Уэйн Мэд Энтс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17-го февраля 2021 года сыграет матч против БК Оклахома Сити Блю. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Форт-Уэйн Мэд Энтс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Форт-Уэйн Мэд Энтс — Оклахома Сити Блю: хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Форт-Уэйн Мэд Энтс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Форт-Уэйн Мэд Энтс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Оклахома Сити Блю не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Форт-Уэйн Мэд Энтс — Оклахома Сити Блю. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Форт-Уэйн Мэд Энтс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Форт-Уэйн Мэд Энтс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Форт-Уэйн Мэд Энтс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Оклахома Сити Блю получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Оклахома Сити Блю сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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