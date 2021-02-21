Прогноз Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз (21.02.2021), ставки и коэффициенты

Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз. Прогноз, ставки на матч (21.02.21)

21.02.2021 в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA G-лига, в котором на своей площадке местный клуб Кэнтон Чардж примет соперника по национальному первенству Солт-Лейк-Сити Старз.



Главный тренер баскетбольного клуба Кэнтон Чардж каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 21.02.2021 хозяевам предстоит у себя дома принимать Солт-Лейк-Сити Старз. Игра, которая начнется в 23:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз состоится 21.02.2021 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 23:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Кэнтон Чардж, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Кэнтон Чардж

Баскетбольный клуб Кэнтон Чардж в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Кэнтон Чардж проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Солт-Лейк-Сити Старз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Солт-Лейк-Сити Старз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Солт-Лейк-Сити Старз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Солт-Лейк-Сити Старз травмированы только игроки глубокого резерва.

Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз, который организаторы собираются провести 21.02.2021. По московскому времени начало данной игры будет в 23:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Кэнтон Чардж.



Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз. Прогноз, ставки на матч(21.02.21)

Кэнтон Чардж

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Кэнтон Чардж наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Кэнтон Чардж сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Кэнтон Чардж всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Кэнтон Чардж бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Солт-Лейк-Сити Старз

В прошлом матче баскетбольный клуб Солт-Лейк-Сити Старз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Солт-Лейк-Сити Старз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Солт-Лейк-Сити Старз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кэнтон Чардж после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21.02.2021 сыграет матч против БК Солт-Лейк-Сити Старз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кэнтон Чардж также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Кэнтон Чардж играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Кэнтон Чардж уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Кэнтон Чардж хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Солт-Лейк-Сити Старз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Солт-Лейк-Сити Старз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Солт-Лейк-Сити Старз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кэнтон Чардж — Солт-Лейк-Сити Старз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Кэнтон Чардж уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Кэнтон Чардж пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Кэнтон Чардж составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Солт-Лейк-Сити Старз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Солт-Лейк-Сити Старз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Солт-Лейк-Сити Старз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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