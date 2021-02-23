Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек. Прогноз, ставки на матч(24.02.21)

Прогноз Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек (24 февраля), ставки и коэффициенты

Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек (24 февраля), ставки и коэффициенты

24 февраля в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Мэддисон Инглис , а противостоять в этом поединке будет Ига Швёнтек.



24 февраля в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 12:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24 февраля откроет его противостояние Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:30 по МСК, то есть до начала игры. Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ига Швёнтек может гордиться семью победами, а вот Мэддисон Инглис имеет только пять выигранных встреч.

Мэддисон Инглис

В этом сезоне Мэддисон Инглис имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Мэддисон Инглис может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Мэддисон Инглис еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Ига Швёнтек

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ига Швёнтек теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ига Швёнтек имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ига Швёнтек испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ига Швёнтек выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ига Швёнтек занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Мэддисон Инглис» — «Ига Швёнтек»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек. Прогноз, ставки на матч(24.02.21)

Мэддисон Инглис

В этом сезоне Мэддисон Инглис демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мэддисон Инглис уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мэддисон Инглис любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мэддисон Инглис часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мэддисон Инглис умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ига Швёнтек

В этом сезоне Ига Швёнтек не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ига Швёнтек сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ига Швёнтек допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ига Швёнтек допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ига Швёнтек демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ига Швёнтек относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ига Швёнтек проводит второй или третий матч. А вот Мэддисон Инглис как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мэддисон Инглис, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мэддисон Инглис без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мэддисон Инглис вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мэддисон Инглис и Ига Швёнтек.



http://evolvegame.ru/cat4-361064-zeniters-bavarians-prognoz-specialista-na-match-24-02-21/