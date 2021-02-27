Прогноз Понтьодикромо/Хоукес — Овчаренко/Чунг (27-го февраля), ставки и коэффициенты

Понтьодикромо/Хоукес — Овчаренко/Чунг. Прогноз, ставки на матч (27.02.21)

27.02.2021 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Понтьодикромо/Хоукес , а противостоять в этом поединке будет Овчаренко/Чунг.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Понтьодикромо/Хоукес — Овчаренко/Чунг, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 27.02.2021, а его начало по МСК будет в 13:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Понтьодикромо/Хоукес. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Понтьодикромо/Хоукес — Овчаренко/Чунг:

Понтьодикромо/Хоукес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27.02.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Овчаренко/Чунг. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 13:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Понтьодикромо/Хоукес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Понтьодикромо/Хоукес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Понтьодикромо/Хоукес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Понтьодикромо/Хоукес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Понтьодикромо/Хоукес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Понтьодикромо/Хоукес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Понтьодикромо/Хоукес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Овчаренко/Чунг

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Овчаренко/Чунгв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Овчаренко/Чунг играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Овчаренко/Чунг держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Овчаренко/Чунг демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Овчаренко/Чунг находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Понтьодикромо/Хоукес и Овчаренко/Чунг. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Понтьодикромо/Хоукес и Овчаренко/Чунг в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Понтьодикромо/Хоукес и Овчаренко/Чунг имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Понтьодикромо/Хоукес — Овчаренко/Чунг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.02.21)

Понтьодикромо/Хоукес

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Понтьодикромо/Хоукес проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Понтьодикромо/Хоукес в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Понтьодикромо/Хоукес больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Понтьодикромо/Хоукес уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Овчаренко/Чунг

В этом сезоне Овчаренко/Чунг не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Овчаренко/Чунг сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Овчаренко/Чунг допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Овчаренко/Чунг допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Овчаренко/Чунг демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Понтьодикромо/Хоукес — Овчаренко/Чунг Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Понтьодикромо/Хоукес и Овчаренко/Чунг начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Понтьодикромо/Хоукес и Овчаренко/Чунг показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Понтьодикромо/Хоукес и Овчаренко/Чунг провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Понтьодикромо/Хоукес и Овчаренко/Чунг действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Понтьодикромо/Хоукес — Овчаренко/Чунг: андердог способен удивить фаворита

Понтьодикромо/Хоукес и Овчаренко/Чунг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Понтьодикромо/Хоукес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Овчаренко/Чунг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Понтьодикромо/Хоукес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Овчаренко/Чунг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Понтьодикромо/Хоукес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Овчаренко/Чунг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Понтьодикромо/Хоукес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Понтьодикромо/Хоукес — Овчаренко/Чунг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Понтьодикромо/Хоукес и Овчаренко/Чунг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Понтьодикромо/Хоукес и для Овчаренко/Чунг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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