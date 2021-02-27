Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.02.21)

Прогноз Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара (27 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара 27-го февраля

27-го февраля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Коппеянс/Мартос Хорнес , а противостоять в этом поединке будет Гласспул/Хелиоваара.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 27-го февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Коппеянс/Мартос Хорнес, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара:

В 18:00 по Москве Коппеянс/Мартос Хорнес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Гласспул/Хелиоваара. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 27-го февраля. Коппеянс/Мартос Хорнес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Коппеянс/Мартос Хорнес

По непонятным причинам Коппеянс/Мартос Хорнес в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Коппеянс/Мартос Хорнес теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Коппеянс/Мартос Хорнес занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Коппеянс/Мартос Хорнес играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Коппеянс/Мартос Хорнес имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Гласспул/Хелиоваара

Во взрослом туре Гласспул/Хелиоваара проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Гласспул/Хелиоваара пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Гласспул/Хелиоваара предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Гласспул/Хелиоваара еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Коппеянс/Мартос Хорнес и Гласспул/Хелиоваара будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.02.21)

Коппеянс/Мартос Хорнес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Коппеянс/Мартос Хорнес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Коппеянс/Мартос Хорнес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Коппеянс/Мартос Хорнес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Коппеянс/Мартос Хорнес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Коппеянс/Мартос Хорнес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Коппеянс/Мартос Хорнес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Коппеянс/Мартос Хорнес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гласспул/Хелиоваара

Выступать в зале Гласспул/Хелиоваара не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гласспул/Хелиоваара старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гласспул/Хелиоваара принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гласспул/Хелиоваара демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гласспул/Хелиоваара даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гласспул/Хелиоваара хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Коппеянс/Мартос Хорнес и Гласспул/Хелиоваара аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Коппеянс/Мартос Хорнес и Гласспул/Хелиоваара обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Коппеянс/Мартос Хорнес и Гласспул/Хелиоваара постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Коппеянс/Мартос Хорнес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Коппеянс/Мартос Хорнес и Гласспул/Хелиоваара отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гласспул/Хелиоваара в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Коппеянс/Мартос Хорнес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гласспул/Хелиоваара сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Коппеянс/Мартос Хорнес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коппеянс/Мартос Хорнес — Гласспул/Хелиоваара. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Коппеянс/Мартос Хорнес и Гласспул/Хелиоваара. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Коппеянс/Мартос Хорнес и для Гласспул/Хелиоваара, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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