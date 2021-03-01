Прогноз Марк Уайтхаус — Дэниел Кокс (01.03.2021), ставки и коэффициенты

Марк Уайтхаус — Дэниел Кокс. Прогноз, ставки на матч. UK Pro Series (01.03.21)

01-го марта 2021 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UK Pro Series, в котором на корт выйдут Марк Уайтхаус , а противостоять в этом поединке будет Дэниел Кокс.



Так как теннисный поединок Марк Уайтхаус — Дэниел Кокс пройдет уже 01-го марта 2021 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Марк Уайтхаус на тот момент намного сильнее, нежели Дэниел Кокс.



Марк Уайтхаус — Дэниел Кокс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Марк Уайтхаус — Дэниел Кокс запланирован организаторами турнира на 01-го марта 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Марк Уайтхаус и Дэниел Кокс встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Марк Уайтхаус имеет три победы при одном поражении.

Марк Уайтхаус

Марк Уайтхаус отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Марк Уайтхаус проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Марк Уайтхаус проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Марк Уайтхаус играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Марк Уайтхаус больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Дэниел Кокс

Нынешняя форма, которую демонстрирует Дэниел Кокс еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Дэниел Кокс постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Дэниел Кокс пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Дэниел Кокс не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Дэниел Кокс не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Марк Уайтхаус — Дэниел Кокс 01-го марта 2021 года

Марк Уайтхаус

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Марк Уайтхаус, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Марк Уайтхаус уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Марк Уайтхаус старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Марк Уайтхаус, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Марк Уайтхаус не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Марк Уайтхаус все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Марк Уайтхаус точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дэниел Кокс

На этом турнире Дэниел Кокс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Дэниел Кокс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Дэниел Кокс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Дэниел Кокс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Дэниел Кокс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Дэниел Кокс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Марк Уайтхаус — Дэниел Кокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Марк Уайтхаус и Дэниел Кокс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Марк Уайтхаус и Дэниел Кокс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Марк Уайтхаус и Дэниел Кокс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Марк Уайтхаус и Дэниел Кокс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Марк Уайтхаус — Дэниел Кокс: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Марк Уайтхаус и Дэниел Кокс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Марк Уайтхаус сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Дэниел Кокс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Марк Уайтхаус – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Марк Уайтхаус и Дэниел Кокс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марк Уайтхаус — Дэниел Кокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марк Уайтхаус и Дэниел Кокс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марк Уайтхаус и Дэниел Кокс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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