Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт: порядок побьёт класс

Прогноз Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт (02-го марта), ставки и коэффициенты

Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт (02-го марта), ставки и коэффициенты

02-го марта в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Кожбинов/Секигути , а противостоять в этом поединке будет Буршье/Вервоорт.



Теннисное противостояние Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 02-го марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 10:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Кожбинов/Секигути является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:00 по Москве Кожбинов/Секигути выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Буршье/Вервоорт. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 02-го марта. Кожбинов/Секигути не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Кожбинов/Секигути

В этом сезоне Кожбинов/Секигути имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Кожбинов/Секигути может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Кожбинов/Секигути еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Буршье/Вервоорт

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Буршье/Вервоорт теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Буршье/Вервоорт имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Буршье/Вервоорт испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Буршье/Вервоорт выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Буршье/Вервоорт занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кожбинов/Секигути и Буршье/Вервоорт впервые будут встречаться между собой. Если Кожбинов/Секигути уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Буршье/Вервоорт пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кожбинов/Секигути демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кожбинов/Секигути – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт (02-го марта), ставки и коэффициенты

Кожбинов/Секигути

В этом сезоне Кожбинов/Секигути демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Кожбинов/Секигути уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Кожбинов/Секигути любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Кожбинов/Секигути часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Кожбинов/Секигути умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Буршье/Вервоорт

Выступать в зале Буршье/Вервоорт не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Буршье/Вервоорт старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Буршье/Вервоорт принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Буршье/Вервоорт демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Буршье/Вервоорт даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Буршье/Вервоорт хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кожбинов/Секигути и Буршье/Вервоорт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кожбинов/Секигути и Буршье/Вервоорт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кожбинов/Секигути и Буршье/Вервоорт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кожбинов/Секигути и Буршье/Вервоорт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт: порядок побьёт класс

Кожбинов/Секигути и Буршье/Вервоорт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кожбинов/Секигути имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Буршье/Вервоорт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кожбинов/Секигути. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Буршье/Вервоорт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кожбинов/Секигути довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Буршье/Вервоорт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кожбинов/Секигути.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кожбинов/Секигути — Буршье/Вервоорт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кожбинов/Секигути и Буршье/Вервоорт. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кожбинов/Секигути и для Буршье/Вервоорт, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-364666-prognoz-na-match-tayla-louless-anya-nayar-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-02-03-21/