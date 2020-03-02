Прогноз Сонмез/Эльмас — Пришакариу/Радисич (02.03.2021), ставки и коэффициенты

Сонмез/Эльмас — Пришакариу/Радисич. Прогноз, ставки на матч (02.03.21)

02 марта в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сонмез/Эльмас , а противостоять в этом поединке будет Пришакариу/Радисич.



Так как Сонмез/Эльмас в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Пришакариу/Радисич, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 02 марта. Но, доказать обратное Сонмез/Эльмас все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Сонмез/Эльмас — Пришакариу/Радисич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 02 марта осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Сонмез/Эльмас — Пришакариу/Радисич вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Сонмез/Эльмас

Этот турнир Сонмез/Эльмас проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Сонмез/Эльмас может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Сонмез/Эльмас однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Сонмез/Эльмас имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Сонмез/Эльмас левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Сонмез/Эльмас хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Пришакариу/Радисич

Во взрослом туре Пришакариу/Радисич проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Пришакариу/Радисич пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Пришакариу/Радисич предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Пришакариу/Радисич еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Сонмез/Эльмас — Пришакариу/Радисич (02 марта), ставки и коэффициенты

Сонмез/Эльмас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сонмез/Эльмас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сонмез/Эльмас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сонмез/Эльмас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сонмез/Эльмас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сонмез/Эльмас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сонмез/Эльмас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сонмез/Эльмас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пришакариу/Радисич

На этом турнире Пришакариу/Радисич играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Пришакариу/Радисич какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Пришакариу/Радисич уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Пришакариу/Радисич много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Пришакариу/Радисич сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Пришакариу/Радисич не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сонмез/Эльмас — Пришакариу/Радисич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сонмез/Эльмас — Пришакариу/Радисич: погода помешает показать хороший теннис

Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сонмез/Эльмас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пришакариу/Радисич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сонмез/Эльмас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пришакариу/Радисич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сонмез/Эльмас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пришакариу/Радисич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сонмез/Эльмас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сонмез/Эльмас — Пришакариу/Радисич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сонмез/Эльмас и Пришакариу/Радисич.



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