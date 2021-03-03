Прогноз Марцинкевич/Мельникова — Солден/Яни (04.03.2021), ставки и коэффициенты

Марцинкевич/Мельникова — Солден/Яни. Прогноз, ставки на матч. ITF (04.03.21)

04.03.2021 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марцинкевич/Мельникова , а противостоять в этом поединке будет Солден/Яни.



04.03.2021 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Марцинкевич/Мельникова и Солден/Яни. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Марцинкевич/Мельникова может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Марцинкевич/Мельникова — Солден/Яни. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

04.03.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Марцинкевич/Мельникова — Солден/Яни. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Солден/Яни, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Солден/Яни выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Марцинкевич/Мельникова

Пока Марцинкевич/Мельникова не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Марцинкевич/Мельникова находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Марцинкевич/Мельникова будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Марцинкевич/Мельникова довольно неплохо играет на данном покрытии.



Солден/Яни

Солден/Яни имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Солден/Яни уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Солден/Яни умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Солден/Яни обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Солден/Яни проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Марцинкевич/Мельникова» — «Солден/Яни»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Марцинкевич/Мельникова и Солден/Яни впервые будут встречаться между собой. Если Марцинкевич/Мельникова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Солден/Яни пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Марцинкевич/Мельникова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Марцинкевич/Мельникова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Марцинкевич/Мельникова — Солден/Яни. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.03.21)

Марцинкевич/Мельникова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Марцинкевич/Мельникова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Марцинкевич/Мельникова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Марцинкевич/Мельникова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Марцинкевич/Мельникова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Марцинкевич/Мельникова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Марцинкевич/Мельникова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Солден/Яни

Этот сезон Солден/Яни проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Солден/Яни снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Солден/Яни слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Солден/Яни допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Марцинкевич/Мельникова — Солден/Яни Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Марцинкевич/Мельникова и Солден/Яни начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Марцинкевич/Мельникова и Солден/Яни показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Марцинкевич/Мельникова и Солден/Яни провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Марцинкевич/Мельникова и Солден/Яни действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Марцинкевич/Мельникова — Солден/Яни: будет сделан акцент на атакующий теннис

Марцинкевич/Мельникова и Солден/Яни которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марцинкевич/Мельникова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Солден/Яни хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марцинкевич/Мельникова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Солден/Яни умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марцинкевич/Мельникова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Солден/Яни вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марцинкевич/Мельникова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марцинкевич/Мельникова — Солден/Яни. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Марцинкевич/Мельникова и Солден/Яни сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Марцинкевич/Мельникова, и Солден/Яни будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-365965-aurispa-libellula-lesse-emrafuds-gis-ottaviyano-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-italii-03-03-2/