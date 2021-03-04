Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен). Прогноз, ставки на матч(04.03.21)

Прогноз Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен) (04-го марта), ставки и коэффициенты

Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен) (04 марта), ставки и коэффициенты

04 марта в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) примет соперника по национальному первенству Рамат ха-Шарон (жен).



04 марта состоится баскетбольный матч Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) – Рамат ха-Шарон (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 20:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен):

На 04 марта в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 20:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн), одержав семь побед.

Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн)

Пока баскетбольному клубу Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Рамат ха-Шарон (жен)

Президент баскетбольного клуба Рамат ха-Шарон (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Рамат ха-Шарон (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Рамат ха-Шарон (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Израиля, Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен)

На 04 марта организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 20:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен). Прогноз, ставки на матч(04.03.21)

Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Рамат ха-Шарон (жен)

После того, как баскетбольный клуб Рамат ха-Шарон (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Рамат ха-Шарон (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Рамат ха-Шарон (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 04 марта можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 20:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Рамат ха-Шарон (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Рамат ха-Шарон (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) — Рамат ха-Шарон (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Хапоэль Ришон-ле-Цион (жeн) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Рамат ха-Шарон (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Рамат ха-Шарон (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Рамат ха-Шарон (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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