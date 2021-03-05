Игорь Янушкевич — Александр Василевский. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.03.21)

Прогноз Игорь Янушкевич — Александр Василевский (06-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Игорь Янушкевич — Александр Василевский 06.03.2021

06.03.2021 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Aqua Tour, в котором на корт выйдут Игорь Янушкевич , а противостоять в этом поединке будет Александр Василевский.



В 04:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Игорь Янушкевич и Александр Василевский. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 06.03.2021, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Игорь Янушкевич — Александр Василевский. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Игорь Янушкевич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 06.03.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Александр Василевский. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 04:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Игорь Янушкевич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Игорь Янушкевич

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Игорь Янушкевич находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Игорь Янушкевич является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Игорь Янушкевич умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Игорь Янушкевич обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Игорь Янушкевич может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Александр Василевский

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Александр Василевский теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Александр Василевский имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Александр Василевский испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Александр Василевский выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Александр Василевский занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Игорь Янушкевич — Александр Василевский. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Игорь Янушкевич и Александр Василевский. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Игорь Янушкевич и Александр Василевский продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Игорь Янушкевич — Александр Василевский. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.03.21)

Игорь Янушкевич

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Игорь Янушкевич, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Игорь Янушкевич уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Игорь Янушкевич старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Игорь Янушкевич, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Игорь Янушкевич не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Игорь Янушкевич все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Игорь Янушкевич точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Александр Василевский

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Александр Василевский все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Александр Василевский сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Александр Василевский все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Александр Василевский предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Игорь Янушкевич — Александр Василевский Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Игорь Янушкевич и Александр Василевский, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Игорь Янушкевич и Александр Василевский играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Игорь Янушкевич, и Александр Василевский неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Игорь Янушкевич — Александр Василевский: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Игорь Янушкевич и Александр Василевский, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Игорь Янушкевич и Александр Василевский уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Игорь Янушкевич — Александр Василевский. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Игорь Янушкевич и Александр Василевский сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Игорь Янушкевич, и Александр Василевский будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-367053-yaroslav-narkevich-artem-bardin-prognoz-professionala-06-03-21/