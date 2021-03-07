Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз (08 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз 08 марта

08 марта в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA G-лига, в котором на своей площадке местный клуб Рио-Гранде Вэллей Вайперс примет соперника по национальному первенству Санта-Крус Уорриорз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэллей Вайперс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 08 марта предстоит поединок против БК Санта-Крус Уорриорз. По московскому времени начало игры будет в 21:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 21:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Рио-Гранде Вэллей Вайперс и Санта-Крус Уорриорз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 08 марта. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Санта-Крус Уорриорз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Рио-Гранде Вэллей Вайперс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Рио-Гранде Вэллей Вайперс

Сейчас баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэллей Вайперс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэллей Вайперс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Рио-Гранде Вэллей Вайперс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Санта-Крус Уорриорз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Санта-Крус Уорриорз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Санта-Крус Уорриорз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Санта-Крус Уорриорз травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 08 марта в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 21:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэллей Вайперс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Санта-Крус Уорриорз удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз 08 марта

Рио-Гранде Вэллей Вайперс

В этом сезоне баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэллей Вайперс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэллей Вайперс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Санта-Крус Уорриорз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Санта-Крус Уорриорз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Санта-Крус Уорриорз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 08 марта можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 21:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэллей Вайперс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Рио-Гранде Вэллей Вайперс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Рио-Гранде Вэллей Вайперс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Санта-Крус Уорриорз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Санта-Крус Уорриорз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Санта-Крус Уорриорз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рио-Гранде Вэллей Вайперс — Санта-Крус Уорриорз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Рио-Гранде Вэллей Вайперс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэллей Вайперс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Рио-Гранде Вэллей Вайперс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Санта-Крус Уорриорз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Санта-Крус Уорриорз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Санта-Крус Уорриорз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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