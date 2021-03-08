Шелби Роджерс — Элиза Мертенс: в ожидании «эйсов»

Прогноз Шелби Роджерс — Элиза Мертенс (09-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Шелби Роджерс — Элиза Мертенс 09-го марта 2021 года

09-го марта 2021 года в 14:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Шелби Роджерс , а противостоять в этом поединке будет Элиза Мертенс.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09-го марта 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Шелби Роджерс — Элиза Мертенс. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:05 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Шелби Роджерс, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Шелби Роджерс — Элиза Мертенс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Шелби Роджерс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го марта 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Элиза Мертенс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Шелби Роджерс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Шелби Роджерс

Пока Шелби Роджерс не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Шелби Роджерс находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Шелби Роджерс будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Шелби Роджерс довольно неплохо играет на данном покрытии.



Элиза Мертенс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Элиза Мертенс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Элиза Мертенс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Элиза Мертенс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Элиза Мертенс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Элиза Мертенс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Элиза Мертенс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Элиза Мертенс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Элиза Мертенс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Шелби Роджерс — Элиза Мертенс

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Шелби Роджерс и Элиза Мертенс. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Шелби Роджерс и Элиза Мертенс в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Шелби Роджерс и Элиза Мертенс имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Шелби Роджерс — Элиза Мертенс 09-го марта 2021 года

Шелби Роджерс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Шелби Роджерс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Шелби Роджерс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Шелби Роджерс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Шелби Роджерс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Шелби Роджерс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Шелби Роджерс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Шелби Роджерс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Элиза Мертенс

В этом сезоне Элиза Мертенс не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Элиза Мертенс сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Элиза Мертенс допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Элиза Мертенс допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Элиза Мертенс демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Шелби Роджерс — Элиза Мертенс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Шелби Роджерс и Элиза Мертенс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Шелби Роджерс — Элиза Мертенс: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Шелби Роджерс и Элиза Мертенс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Шелби Роджерс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Элиза Мертенс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Шелби Роджерс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Шелби Роджерс и Элиза Мертенс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шелби Роджерс — Элиза Мертенс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Шелби Роджерс и Элиза Мертенс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Шелби Роджерс и для Элиза Мертенс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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