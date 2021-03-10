Прогноз Флетчер Скотт — Хорхе Брайан Панта Эррерос (09-го марта), ставки и коэффициенты

Флетчер Скотт — Хорхе Брайан Панта Эррерос. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (09.03.21)

09 марта в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Флетчер Скотт , а противостоять в этом поединке будет Хорхе Брайан Панта Эррерос.



Судья теннисного матча Флетчер Скотт — Хорхе Брайан Панта Эррерос должен дать знак о старте игры в 20:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09 марта, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Флетчер Скотт и Хорхе Брайан Панта Эррерос более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Флетчер Скотт имеет четыре победы, то Хорхе Брайан Панта Эррерос может похвастаться лишь двумя победами.



Флетчер Скотт — Хорхе Брайан Панта Эррерос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09 марта, ведь именно в этот день на корте встречаются Флетчер Скотт и Хорхе Брайан Панта Эррерос. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 20:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Флетчер Скотт имеет на своем счету три победы, Хорхе Брайан Панта Эррерос может похвастаться четырьмя.

Флетчер Скотт

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Флетчер Скотт находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Флетчер Скотт является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Флетчер Скотт умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Флетчер Скотт обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Флетчер Скотт может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Хорхе Брайан Панта Эррерос

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Хорхе Брайан Панта Эррерос имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Хорхе Брайан Панта Эррерос демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Хорхе Брайан Панта Эррерос не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Хорхе Брайан Панта Эррерос не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Флетчер Скотт — Хорхе Брайан Панта Эррерос

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Прогноз и ставка на матч Флетчер Скотт — Хорхе Брайан Панта Эррерос 09 марта

Флетчер Скотт

Несмотря на внушительный возраст, Флетчер Скотт демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Флетчер Скотт гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Флетчер Скотт обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Флетчер Скотт снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Флетчер Скотт может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Хорхе Брайан Панта Эррерос

Выступать в зале Хорхе Брайан Панта Эррерос не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Хорхе Брайан Панта Эррерос старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Хорхе Брайан Панта Эррерос принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Хорхе Брайан Панта Эррерос демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Хорхе Брайан Панта Эррерос даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Хорхе Брайан Панта Эррерос хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Флетчер Скотт — Хорхе Брайан Панта Эррерос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Флетчер Скотт и Хорхе Брайан Панта Эррерос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Флетчер Скотт — Хорхе Брайан Панта Эррерос: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Флетчер Скотт и Хорхе Брайан Панта Эррерос, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Флетчер Скотт и Хорхе Брайан Панта Эррерос уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Флетчер Скотт — Хорхе Брайан Панта Эррерос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Флетчер Скотт и Хорхе Брайан Панта Эррерос букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Флетчер Скотт и Хорхе Брайан Панта Эррерос проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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