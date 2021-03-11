Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна. Прогноз, ставки на матч(11.03.21)

Прогноз Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна (11-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна (11.03.2021), ставки и коэффициенты

11.03.2021 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Хуан Мануэль Церундоло , а противостоять в этом поединке будет Роберто Карбаллес Баэна.



Хуан Мануэль Церундоло сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 11.03.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Роберто Карбаллес Баэна. По Москве данный поединок начнется в 17:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Роберто Карбаллес Баэна, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 11.03.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:00 по Москве, пока не начался поединок. Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Хуан Мануэль Церундоло

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Хуан Мануэль Церундоло находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Хуан Мануэль Церундоло является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Хуан Мануэль Церундоло умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Хуан Мануэль Церундоло обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Хуан Мануэль Церундоло может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Роберто Карбаллес Баэна

На этом турнире Роберто Карбаллес Баэна выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Роберто Карбаллес Баэна снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Роберто Карбаллес Баэна чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Роберто Карбаллес Баэна уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Роберто Карбаллес Баэна зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ATP, Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна. Прогноз, ставки на матч(11.03.21)

Хуан Мануэль Церундоло

К данному турниру Хуан Мануэль Церундоло подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Хуан Мануэль Церундоло находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Хуан Мануэль Церундоло не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Хуан Мануэль Церундоло старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Хуан Мануэль Церундоло демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Роберто Карбаллес Баэна

На этом турнире Роберто Карбаллес Баэна играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Роберто Карбаллес Баэна надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Роберто Карбаллес Баэна находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Роберто Карбаллес Баэна считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна: кто пройдет в следующий раунд?

Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хуан Мануэль Церундоло имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Роберто Карбаллес Баэна хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хуан Мануэль Церундоло. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Роберто Карбаллес Баэна умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хуан Мануэль Церундоло довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Роберто Карбаллес Баэна вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хуан Мануэль Церундоло.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Мануэль Церундоло — Роберто Карбаллес Баэна. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хуан Мануэль Церундоло и Роберто Карбаллес Баэна сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хуан Мануэль Церундоло, и Роберто Карбаллес Баэна будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-370453-prognoz-na-match-france-tbl-russia-tbl-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-11-03-21/