Циндао Дабл Стар Иглс — Гуандун Саузерн Тайгерс. Прогноз, ставки на матч(12.03.21)

Прогноз Циндао Дабл Стар Иглс — Гуандун Саузерн Тайгерс (12-го марта), ставки и коэффициенты

Циндао Дабл Стар Иглс — Гуандун Саузерн Тайгерс (12-го марта), ставки и коэффициенты

12-го марта в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Циндао Дабл Стар Иглс примет соперника по национальному первенству Гуандун Саузерн Тайгерс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Циндао Дабл Стар Иглс – Гуандун Саузерн Тайгерс запланирован только на 12-го марта, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 15:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Циндао Дабл Стар Иглс — Гуандун Саузерн Тайгерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс проводит на своей площадке, и 12-го марта хозяевам предстоит матч против игроков клуба Гуандун Саузерн Тайгерс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 15:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Циндао Дабл Стар Иглс, а один раз сильнее были игроки БК Гуандун Саузерн Тайгерс.

Циндао Дабл Стар Иглс

В этом сезоне баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Циндао Дабл Стар Иглс нет более травмированных игроков основы.



Гуандун Саузерн Тайгерс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Гуандун Саузерн Тайгерс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 12-го марта. На этот раз соперником хозяев будет Гуандун Саузерн Тайгерс, так что в 15:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Циндао Дабл Стар Иглс — Гуандун Саузерн Тайгерс. Прогноз, ставки на матч(12.03.21)

Циндао Дабл Стар Иглс

Сейчас баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Циндао Дабл Стар Иглс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Гуандун Саузерн Тайгерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Гуандун Саузерн Тайгерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Циндао Дабл Стар Иглс — Гуандун Саузерн Тайгерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12-го марта, и в его рамках состоится поединок Циндао Дабл Стар Иглс — Гуандун Саузерн Тайгерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 15:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Циндао Дабл Стар Иглс — Гуандун Саузерн Тайгерс: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Циндао Дабл Стар Иглс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Циндао Дабл Стар Иглс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Циндао Дабл Стар Иглс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Гуандун Саузерн Тайгерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Циндао Дабл Стар Иглс — Гуандун Саузерн Тайгерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Циндао Дабл Стар Иглс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Циндао Дабл Стар Иглс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Циндао Дабл Стар Иглс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Гуандун Саузерн Тайгерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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