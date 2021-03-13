Прогноз СКП 08 Банска-Бистрица (жен) — УМБ Банска-Бистрица (жен) (13 марта), ставки и коэффициенты

СКП 08 Банска-Бистрица (жен) — УМБ Банска-Бистрица (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Словакии (13.03.21)

13-го марта в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Словакии, в котором на своей площадке местный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) примет соперника по национальному первенству УМБ Банска-Бистрица (жен).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 13-го марта предстоит поединок против БК УМБ Банска-Бистрица (жен). По московскому времени начало игры будет в 20:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СКП 08 Банска-Бистрица (жен) — УМБ Банска-Бистрица (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) проводит на своей площадке, и 13-го марта хозяевам предстоит матч против игроков клуба УМБ Банска-Бистрица (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 20:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен), а один раз сильнее были игроки БК УМБ Банска-Бистрица (жен).

СКП 08 Банска-Бистрица (жен)

На этот матч баскетболисты клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



УМБ Банска-Бистрица (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба УМБ Банска-Бистрица (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб УМБ Банска-Бистрица (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб УМБ Банска-Бистрица (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

СКП 08 Банска-Бистрица (жен) — УМБ Банска-Бистрица (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 13-го марта включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок СКП 08 Банска-Бистрица (жен) — УМБ Банска-Бистрица (жен). А так как начало встречи в 20:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



СКП 08 Банска-Бистрица (жен) — УМБ Банска-Бистрица (жен) (13-го марта), ставки и коэффициенты

СКП 08 Банска-Бистрица (жен)

В последние годы СКП 08 Банска-Бистрица (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

УМБ Банска-Бистрица (жен)

Два года назад баскетбольный клуб УМБ Банска-Бистрица (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб УМБ Банска-Бистрица (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч СКП 08 Банска-Бистрица (жен) — УМБ Банска-Бистрица (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13-го марта сыграет матч против БК УМБ Банска-Бистрица (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК СКП 08 Банска-Бистрица (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

СКП 08 Банска-Бистрица (жен) — УМБ Банска-Бистрица (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб УМБ Банска-Бистрица (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб УМБ Банска-Бистрица (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером УМБ Банска-Бистрица (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб УМБ Банска-Бистрица (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ СКП 08 Банска-Бистрица (жен) — УМБ Банска-Бистрица (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб СКП 08 Банска-Бистрица (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба СКП 08 Банска-Бистрица (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба УМБ Банска-Бистрица (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб УМБ Банска-Бистрица (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба УМБ Банска-Бистрица (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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