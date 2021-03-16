Прогноз Киченок/Олару — Остапенко/Савиных (16 марта), ставки и коэффициенты

Киченок/Олару — Остапенко/Савиных. Прогноз, ставки на матч. WTA (16.03.21)

16.03.2021 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Киченок/Олару , а противостоять в этом поединке будет Остапенко/Савиных.



Киченок/Олару сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16.03.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Остапенко/Савиных. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Остапенко/Савиных, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Киченок/Олару — Остапенко/Савиных. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16.03.2021 откроет его противостояние Киченок/Олару — Остапенко/Савиных. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Киченок/Олару и Остапенко/Савиных отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Остапенко/Савиных может гордиться семью победами, а вот Киченок/Олару имеет только пять выигранных встреч.

Киченок/Олару

В большинстве своих выигранных поединков Киченок/Олару берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Киченок/Олару с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Киченок/Олару сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Киченок/Олару также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Остапенко/Савиных

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Остапенко/Савиныхв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Остапенко/Савиных играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Остапенко/Савиных держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Остапенко/Савиных демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Остапенко/Савиных находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Киченок/Олару и Остапенко/Савиных. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Киченок/Олару и Остапенко/Савиных должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Киченок/Олару — Остапенко/Савиных. Прогноз, ставки на матч(16.03.21)

Киченок/Олару

На данном турнире Киченок/Олару выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Киченок/Олару выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Киченок/Олару допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Киченок/Олару особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Киченок/Олару, это умение играть на травяных кортах.

Остапенко/Савиных

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Остапенко/Савиных все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Остапенко/Савиных сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Остапенко/Савиных все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Остапенко/Савиных предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Киченок/Олару — Остапенко/Савиных Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Киченок/Олару и Остапенко/Савиных аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Киченок/Олару и Остапенко/Савиных обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Киченок/Олару и Остапенко/Савиных постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Киченок/Олару — Остапенко/Савиных: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Киченок/Олару и Остапенко/Савиных из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Остапенко/Савиных относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Остапенко/Савиных проводит второй или третий матч. А вот Киченок/Олару как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Киченок/Олару, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Киченок/Олару без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Киченок/Олару вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Киченок/Олару — Остапенко/Савиных. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Киченок/Олару и Остапенко/Савиных букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Киченок/Олару и Остапенко/Савиных проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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