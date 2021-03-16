Прогноз Бузас Манейро/Хименес Касинцева — Мендес/Портилло Рамирес (16 марта), ставки и коэффициенты

Бузас Манейро/Хименес Касинцева — Мендес/Портилло Рамирес. Прогноз, ставки на матч (16.03.21)

16.03.2021 в 18:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бузас Манейро/Хименес Касинцева , а противостоять в этом поединке будет Мендес/Портилло Рамирес.



Бузас Манейро/Хименес Касинцева сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16.03.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мендес/Портилло Рамирес. По Москве данный поединок начнется в 18:15. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мендес/Портилло Рамирес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бузас Манейро/Хименес Касинцева — Мендес/Портилло Рамирес:

До 16.03.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Бузас Манейро/Хименес Касинцева — Мендес/Портилло Рамирес вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:15 по МСК.

Бузас Манейро/Хименес Касинцева

Бузас Манейро/Хименес Касинцева отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Бузас Манейро/Хименес Касинцева проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Бузас Манейро/Хименес Касинцева проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Бузас Манейро/Хименес Касинцева играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Бузас Манейро/Хименес Касинцева больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Мендес/Портилло Рамирес

На этом турнире Мендес/Портилло Рамирес выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Мендес/Портилло Рамирес снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Мендес/Портилло Рамирес чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Мендес/Портилло Рамирес уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Мендес/Портилло Рамирес зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Длительное время Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Бузас Манейро/Хименес Касинцева — Мендес/Портилло Рамирес 16.03.2021

Бузас Манейро/Хименес Касинцева

К данному турниру Бузас Манейро/Хименес Касинцева подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бузас Манейро/Хименес Касинцева находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бузас Манейро/Хименес Касинцева не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бузас Манейро/Хименес Касинцева старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бузас Манейро/Хименес Касинцева демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Мендес/Портилло Рамирес

Несмотря на свой молодой возраст, Мендес/Портилло Рамирес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Мендес/Портилло Рамирес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Мендес/Портилло Рамирес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Мендес/Портилло Рамирес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Мендес/Портилло Рамирес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Мендес/Портилло Рамирес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Бузас Манейро/Хименес Касинцева — Мендес/Портилло Рамирес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бузас Манейро/Хименес Касинцева — Мендес/Портилло Рамирес: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бузас Манейро/Хименес Касинцева имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мендес/Портилло Рамирес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бузас Манейро/Хименес Касинцева превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мендес/Портилло Рамирес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бузас Манейро/Хименес Касинцева гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бузас Манейро/Хименес Касинцева — Мендес/Портилло Рамирес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бузас Манейро/Хименес Касинцева и Мендес/Портилло Рамирес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-373519-stavki-na-match-tomash-lipovsek-puches-renta-tokuda-prognoz-na-tennis-ot-16-03-21/