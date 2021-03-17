Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд (17-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд 17 марта

17 марта в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лопез Морилло/Толедо Баке , а противостоять в этом поединке будет Бопен/Лопес Монтагуд.



Теннисное противостояние Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд пройдет 17 марта, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 16:30 по московскому времени. Хотя Лопез Морилло/Толедо Баке и Бопен/Лопес Монтагуд уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Бопен/Лопес Монтагуд.



Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Лопез Морилло/Толедо Баке имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17 марта нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бопен/Лопес Монтагуд. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Лопез Морилло/Толедо Баке имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Лопез Морилло/Толедо Баке

Так как Лопез Морилло/Толедо Баке выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Лопез Морилло/Толедо Баке снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Лопез Морилло/Толедо Баке, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Лопез Морилло/Толедо Баке чем-то удивить, пока не ясно.



Бопен/Лопес Монтагуд

Бопен/Лопес Монтагуд имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Бопен/Лопес Монтагуд уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Бопен/Лопес Монтагуд умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Бопен/Лопес Монтагуд обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Бопен/Лопес Монтагуд проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд

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Прогноз и ставка на матч Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд 17 марта

Лопез Морилло/Толедо Баке

Лопез Морилло/Толедо Баке не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Лопез Морилло/Толедо Баке любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Лопез Морилло/Толедо Баке умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Лопез Морилло/Толедо Баке не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Лопез Морилло/Толедо Баке умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Бопен/Лопес Монтагуд

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Бопен/Лопес Монтагуд хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Бопен/Лопес Монтагуд никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Бопен/Лопес Монтагуд сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Бопен/Лопес Монтагуд всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Лопез Морилло/Толедо Баке и Бопен/Лопес Монтагуд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лопез Морилло/Толедо Баке и Бопен/Лопес Монтагуд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лопез Морилло/Толедо Баке и Бопен/Лопес Монтагуд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лопез Морилло/Толедо Баке и Бопен/Лопес Монтагуд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Лопез Морилло/Толедо Баке и Бопен/Лопес Монтагуд, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Лопез Морилло/Толедо Баке и Бопен/Лопес Монтагуд уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лопез Морилло/Толедо Баке — Бопен/Лопес Монтагуд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лопез Морилло/Толедо Баке и Бопен/Лопес Монтагуд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лопез Морилло/Толедо Баке и Бопен/Лопес Монтагуд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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