Калум Паттергилл — Шуаннон Трикерри: ставим на двойные ошибки

Прогноз Калум Паттергилл — Шуаннон Трикерри (22-го марта), ставки и коэффициенты

Калум Паттергилл — Шуаннон Трикерри (22-го марта), ставки и коэффициенты

22-го марта в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Калум Паттергилл , а противостоять в этом поединке будет Шуаннон Трикерри.



Так как Калум Паттергилл в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Шуаннон Трикерри, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 22-го марта. Но, доказать обратное Калум Паттергилл все же сможет в 04:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



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В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22-го марта, так что в разделе тенниса можно найти поединок Калум Паттергилл — Шуаннон Трикерри. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 04:00 по Москве, пока не начался поединок. Калум Паттергилл и Шуаннон Трикерри еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Калум Паттергилл

Калум Паттергилл, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Калум Паттергилл может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Калум Паттергилл входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Калум Паттергилл еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Калум Паттергилл сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Шуаннон Трикерри

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Шуаннон Трикеррив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Шуаннон Трикерри играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Шуаннон Трикерри держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Шуаннон Трикерри демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Шуаннон Трикерри находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Калум Паттергилл — Шуаннон Трикерри

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Калум Паттергилл и Шуаннон Трикерри. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Калум Паттергилл — Шуаннон Трикерри (22-го марта), ставки и коэффициенты

Калум Паттергилл

В этом сезоне Калум Паттергилл демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Калум Паттергилл уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Калум Паттергилл любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Калум Паттергилл часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Калум Паттергилл умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Шуаннон Трикерри

На этом турнире Шуаннон Трикерри играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Шуаннон Трикерри какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Шуаннон Трикерри уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Шуаннон Трикерри много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Шуаннон Трикерри сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Шуаннон Трикерри не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Калум Паттергилл — Шуаннон Трикерри Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Калум Паттергилл и Шуаннон Трикерри, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Калум Паттергилл и Шуаннон Трикерри играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Калум Паттергилл, и Шуаннон Трикерри неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Калум Паттергилл — Шуаннон Трикерри: ставим на двойные ошибки

Калум Паттергилл и Шуаннон Трикерри которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Калум Паттергилл имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Шуаннон Трикерри хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Калум Паттергилл. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Шуаннон Трикерри умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Калум Паттергилл довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Шуаннон Трикерри вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Калум Паттергилл.

СЕГОДНЯ МАТЧ Калум Паттергилл — Шуаннон Трикерри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Калум Паттергилл и Шуаннон Трикерри, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-377052-nes-ciona-zhen-ms-ramat-aviv-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-izrailya-21-03-21/