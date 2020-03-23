Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер. Прогноз, ставки на матч(23.03.21)

Прогноз Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер (23.03.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер 23-го марта 2021 года

23-го марта 2021 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бегеманн/Вавассори , а противостоять в этом поединке будет Риеди/Стрикер.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 23-го марта 2021 года, а его начало по МСК будет в 15:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Бегеманн/Вавассори. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23-го марта 2021 года откроет его противостояние Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Бегеманн/Вавассори и Риеди/Стрикер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Риеди/Стрикер может гордиться семью победами, а вот Бегеманн/Вавассори имеет только пять выигранных встреч.

Бегеманн/Вавассори

На данный момент Бегеманн/Вавассори является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Бегеманн/Вавассори однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Бегеманн/Вавассори демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Бегеманн/Вавассори хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Бегеманн/Вавассори часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Риеди/Стрикер

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Риеди/Стрикер в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Риеди/Стрикер уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Риеди/Стрикер уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Риеди/Стрикер обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бегеманн/Вавассори и Риеди/Стрикер впервые будут встречаться между собой. Если Бегеманн/Вавассори уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Риеди/Стрикер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бегеманн/Вавассори демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бегеманн/Вавассори – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер. Прогноз, ставки на матч(23.03.21)

Бегеманн/Вавассори

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бегеманн/Вавассори выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бегеманн/Вавассори всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бегеманн/Вавассори уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бегеманн/Вавассори занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бегеманн/Вавассори больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бегеманн/Вавассори имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Риеди/Стрикер

Несмотря на свой молодой возраст, Риеди/Стрикер демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Риеди/Стрикер уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Риеди/Стрикер станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Риеди/Стрикер, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Риеди/Стрикер умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Риеди/Стрикер имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бегеманн/Вавассори и Риеди/Стрикер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бегеманн/Вавассори и Риеди/Стрикер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бегеманн/Вавассори и Риеди/Стрикер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бегеманн/Вавассори и Риеди/Стрикер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер: порядок побьёт класс

Бегеманн/Вавассори и Риеди/Стрикер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бегеманн/Вавассори имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Риеди/Стрикер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бегеманн/Вавассори. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Риеди/Стрикер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бегеманн/Вавассори довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Риеди/Стрикер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бегеманн/Вавассори.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бегеманн/Вавассори — Риеди/Стрикер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бегеманн/Вавассори и Риеди/Стрикер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бегеманн/Вавассори и для Риеди/Стрикер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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