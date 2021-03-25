Лос-Анджелес Лейкерз — Филадельфия Севенти Сиксерс: гости способны удивить фаворита

Прогноз Лос-Анджелес Лейкерз — Филадельфия Севенти Сиксерс (26-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерз — Филадельфия Севенти Сиксерс 26-го марта 2021 года

26-го марта 2021 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерз примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс.



Баскетболисты клубов Лос-Анджелес Лейкерз и Филадельфия Севенти Сиксерс в 05:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 26-го марта 2021 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Лос-Анджелес Лейкерз одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Лос-Анджелес Лейкерз также является лидером по количеству побед.



Лос-Анджелес Лейкерз — Филадельфия Севенти Сиксерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 05:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Лос-Анджелес Лейкерз и Филадельфия Севенти Сиксерс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 26-го марта 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Лос-Анджелес Лейкерз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Лос-Анджелес Лейкерз

Сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Лос-Анджелес Лейкерз демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Филадельфия Севенти Сиксерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Лос-Анджелес Лейкерз — Филадельфия Севенти Сиксерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 26-го марта 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Филадельфия Севенти Сиксерс, так что в 05:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерз — Филадельфия Севенти Сиксерс 26-го марта 2021 года

Лос-Анджелес Лейкерз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лос-Анджелес Лейкерз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Филадельфия Севенти Сиксерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Филадельфия Севенти Сиксерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерз — Филадельфия Севенти Сиксерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го марта 2021 года сыграет матч против БК Филадельфия Севенти Сиксерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Лейкерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Лейкерз — Филадельфия Севенти Сиксерс: гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Лос-Анджелес Лейкерз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерз — Филадельфия Севенти Сиксерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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