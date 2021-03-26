Прогноз Барти/Брэди — Градецка/Плишкова (26.03.2021), ставки и коэффициенты

Барти/Брэди — Градецка/Плишкова. Прогноз, ставки на матч. WTA (26.03.21)

26 марта в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Барти/Брэди , а противостоять в этом поединке будет Градецка/Плишкова.



Так как Барти/Брэди в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Градецка/Плишкова, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26 марта. Но, доказать обратное Барти/Брэди все же сможет в 18:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Барти/Брэди — Градецка/Плишкова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Барти/Брэди имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 26 марта нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Градецка/Плишкова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Барти/Брэди имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Барти/Брэди

В большинстве своих выигранных поединков Барти/Брэди берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Барти/Брэди с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Барти/Брэди сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Барти/Брэди также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Градецка/Плишкова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Градецка/Плишкова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Градецка/Плишкова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Градецка/Плишкова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Градецка/Плишкова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Градецка/Плишкова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Градецка/Плишкова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Градецка/Плишкова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Градецка/Плишкова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Барти/Брэди — Градецка/Плишкова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Барти/Брэди и Градецка/Плишкова будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Барти/Брэди — Градецка/Плишкова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.03.21)

Барти/Брэди

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Барти/Брэди, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Барти/Брэди уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Барти/Брэди старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Барти/Брэди, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Барти/Брэди не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Барти/Брэди все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Барти/Брэди точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Градецка/Плишкова

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Градецка/Плишкова все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Градецка/Плишкова сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Градецка/Плишкова все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Градецка/Плишкова предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Барти/Брэди — Градецка/Плишкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Барти/Брэди и Градецка/Плишкова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Барти/Брэди и Градецка/Плишкова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Барти/Брэди и Градецка/Плишкова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Барти/Брэди и Градецка/Плишкова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Барти/Брэди — Градецка/Плишкова: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Барти/Брэди и Градецка/Плишкова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Барти/Брэди сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Градецка/Плишкова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Барти/Брэди – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Барти/Брэди и Градецка/Плишкова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барти/Брэди — Градецка/Плишкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Барти/Брэди и Градецка/Плишкова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Барти/Брэди и Градецка/Плишкова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-380140-italiya-kung-horvatiya-kung-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-kung-men-league-26-03-21/